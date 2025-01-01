Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 138
Folge 138: Hinterhofgeheimnisse

44 Min.Ab 12

Ist der Mann, den zwei junge Frauen verletzt in ihrem Innenhof gefunden haben und in die Klinik gebracht haben etwa ein Stalker? Warum lag er benommen neben den Mülltonnen? - Eine Schwangere wird wegen Hüftproblemen an die Orthopädie überwiesen. Doch sie leugnet die Schmerzen und geht damit ein großes Risiko ein. - Als eine Patientin in die Notaufnahme kommt und behauptet, vergiftet worden zu sein, sind die Ärzte erst einmal skeptisch.

SAT.1
