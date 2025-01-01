Klinik am Südring
Folge 148: Eltern glaubt man nicht
Eine Schwangere nimmt aus ungeklärten Gründen Vorsorgeuntersuchungen nicht wahr. Riskiert sie das Leben ihres Kindes? - Der gutgemeinte Besuch eines Kleingartenchefs bei seinem Konkurrenten bringt den Besucher in mehrerer Hinsicht ins Schwitzen. - Ein Mann ist so sehr von seinen körperlichen Kräften überzeugt, dass er dies auf skurrile Weise vor der Klinik unter Beweis stellen will - was seinen Zustand erheblich verschlechtert ...
