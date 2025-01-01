Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 159
45 Min.Ab 12

Eine junge Artistin hat für ihre Karriere nicht nur ihren Ruf riskiert, sondern fürchtet nun, sich auch gesundheitlich in Gefahr gebracht zu haben. - Zwei Freunde buhlen in der Klinik um ihre neue Nachbarin und setzen dabei nicht nur ihre Freundschaft aufs Spiel. - Ein vermeintlich kleiner Grill-Unfall endet im Überlebenskampf, der zwei Brüder vor eine große Vertrauensprüfung stellt.

