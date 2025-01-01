Klinik am Südring
Folge 159: Alles für die Kunst
45 Min.Ab 12
Eine junge Artistin hat für ihre Karriere nicht nur ihren Ruf riskiert, sondern fürchtet nun, sich auch gesundheitlich in Gefahr gebracht zu haben. - Zwei Freunde buhlen in der Klinik um ihre neue Nachbarin und setzen dabei nicht nur ihre Freundschaft aufs Spiel. - Ein vermeintlich kleiner Grill-Unfall endet im Überlebenskampf, der zwei Brüder vor eine große Vertrauensprüfung stellt.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
