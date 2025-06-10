Klinik am Südring
Folge 196: Festgenagelt
23 Min.Ab 12
Ein Mann wird eingeliefert, dem beim Renovieren mit einem Bolzensetzgerät ein Regalbrett an die Hand genagelt wurde. Und: Eine junge Mutter hat Angst um ihren kleinen Sohn, nachdem dieser mit einem Bluterguss in der Rippengegend aus der Schule nach Hause gekommen ist. Aber der Junge weigert sich zu sagen, woher er die Verletzung hat und stellt die Ärzte mit seinem seltsamen Verhalten vor ein Rätsel.
