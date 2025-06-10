Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 200
23 Min.Ab 12

Ein älterer Herr wird nach einem Sturz mit Gedächtnisverlust in die Notaufnahme gebracht. Da sich keine Ursachen finden lassen, stehen die Ärzte vor einem ernsten Problem. Und: Der Zustand einer Patientin verschlechtert sich dramatisch - und zwar kurz nach ihrer improvisierten Geburtstagsfeier in der Klinik. Alles deutet auf eine Vergiftung hin. Das Team steht vor einer Herausforderung: Womit hat sie sich vergiftet und ist noch jemand betroffen?

SAT.1
