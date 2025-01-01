Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Gips ihr

SAT.1Staffel 4Folge 22
Gips ihr

Gips ihrJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 22: Gips ihr

45 Min.Ab 12

Nach einem Streich hat eine Chefin über zehn Stunden mit eingegipsten Füßen geschlafen. Jetzt hat sie Angst, ihre Füße zu verlieren. Und: Ein Mädchen entwickelt nach einer Blinddarmentfernung ohne ersichtlichen Grund Fieber - und ihr Zustand wird immer schlimmer. Außerdem: Ein werdender Vater macht seiner Frau während der Geburt Vorwürfe, da sie sich gegen den Kaiserschnitt entschieden hat. Plötzlich kommt es zu Komplikationen.

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

