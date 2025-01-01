Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Staffel 4Folge 274
Folge 274: Armes Schwesterchen

23 Min.Ab 12

Eine Frau wird nach einem Sturz von der Leiter eingeliefert, doch in der Klinik stoßen die Ärzte auf eine viel gefährlichere Verletzung. Eine Amputation steht im Raum, doch neben dem drohenden Beinverlust scheint auch im Privatleben der Patientin einiges im Argen zu liegen. Dann: Eine überforderte Tagesmutter bringt einen ihrer Schützlinge mit einer blutenden Schnittwunde in die Klinik. Das Mädchen will nicht verraten, wie es zu der Verletzung gekommen ist.

