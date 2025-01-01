Klinik am Südring
Folge 31: Ungeliebte Mitbewohner
Eine junge Frau wird mit Verdacht auf Herzinfarkt auf die Intensivstation gebracht. Warum will sie trotzdem schnellstmöglich zurück zur Arbeit? - Ein alleinerziehender Papa kommt mit starker Atemnot in die Klinik. Er hat aber noch genug Kraft, seiner neuen Freundin zu verbieten, auf seine Tochter aufzupassen. - Eine Patientin kommt in der 32. Schwangerschaftswoche mit Schmerzen und Blutungen in die Klinik am Südring. Der Gynäkologe macht eine überraschende Entdeckung.
