Klinik am Südring
Folge 45: War es eine Vorahnung?
45 Min.Ab 12
Eine Frau will ihren verunglückten Lebensgefährten besuchen. Doch in der Klinik angekommen erklärt sie, den Mann noch nie gesehen zu haben. Und: Eine Mutter beschuldigt ihre verhasste Nachbarin, für die Lebensmittelvergiftung ihrer Tochter verantwortlich zu sein. Es tun sich weitere Abgründe auf. Außerdem: Eine kleine Ballerina mit Fußverletzung bereitet ihrer Mama Sorgen, da sie den Verdacht auf eine Essstörung weckt. Sind die Ängste berechtigt?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
