Klinik am Südring
Folge 66: Strippapa
45 Min.Ab 12
Ein Geburtstag endet im Chaos, als der engagierte Party-Stripper zusammenbricht. Als seine Maske entfernt wird, erleben alle Beteiligten eine denkwürdige Überraschung ... - Ein Patient wird mit einem Knochenbruch in die Klinik gebracht. Doch die Sorgen seiner Freundin spielt er herunter. Haben er und ihre Tochter ein Geheimnis? - Eine ältere Dame gibt trotz Husten und Fieber an, nicht krank zu sein. Warum nur?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
