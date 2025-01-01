Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Strippapa

SAT.1Staffel 4Folge 66
Strippapa

StrippapaJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 66: Strippapa

45 Min.Ab 12

Ein Geburtstag endet im Chaos, als der engagierte Party-Stripper zusammenbricht. Als seine Maske entfernt wird, erleben alle Beteiligten eine denkwürdige Überraschung ... - Ein Patient wird mit einem Knochenbruch in die Klinik gebracht. Doch die Sorgen seiner Freundin spielt er herunter. Haben er und ihre Tochter ein Geheimnis? - Eine ältere Dame gibt trotz Husten und Fieber an, nicht krank zu sein. Warum nur?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen