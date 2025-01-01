Klinik am Südring
Folge 68: Schulfeier mit Folgen
44 Min.Ab 12
Eine Referendarin ist während einer feuchtfröhlichen Schulfeier alkoholisiert gestürzt. Doch schnell stellt sich heraus, dass die Frau im Grunde andere Probleme hat. Und: Eine Frau, die bei ihren Eltern zu Besuch in Köln ist, bricht mit Allergiesymptomen zusammen. Was verheimlicht sie vor ihren Eltern? Eine Witwe bricht sich beim Yoga mit ihrer Schwiegermutter das Handgelenk. Eine OP verweigert sie jedoch panisch. Was steckt dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1