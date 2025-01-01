Klinik am Südring
Folge 79: Total verfallen
45 Min.Ab 12
Eine Frau ist bei dem Versuch, in ein Haus einzubrechen, im Kellerfenster steckengeblieben - die Wahrheit dahinter ist sogar noch bemerkenswerter. - Eine geplante Verlobungsfeier verzögert sich, als der Bräutigam in spe mit einer Fußverletzung in der Klinik landet. Kann die Verlobung noch stattfinden? - Kurz nach dem Abitur verdrängt eine ehemalige Schülerin nicht nur ihre Bauchschmerzen, sondern auch große Ängste - und spielt so mit ihrem Leben.
