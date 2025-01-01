Klinik am Südring
Folge 101: Krank und allein
44 Min.Ab 12
Die Kontrolluntersuchung einer Morbus Crohn-Patientin führt zu einer lebensbedrohlichen Situation. Wie konnte die Patientin es so weit kommen lassen? Flucht aus dem Jugendheim! Eine Jugendliche verschanzt sich bei ihrem Freund und landet verletzt in der Klinik. Doch ihre Betreuerin gibt sie nicht auf. Eine Trainerin bringt ihren verletzten Schützling in die Klinik. Doch steckte hinter dem vermeintlich harmlosen Sportunfall etwa böse Absicht?
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
