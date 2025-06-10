Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Gegen alle Widrigkeiten

SAT.1Staffel 5Folge 115
Gegen alle Widrigkeiten

Klinik am Südring

Folge 115: Gegen alle Widrigkeiten

45 Min.Ab 12

Eine Frau landet in der Notaufnahme, nachdem sie mutmaßlich von ihrem jähzornigen Ex-Freund angefahren wurde! Neben den eigenen, schweren Verletzungen bangt die Frau aber vor allem um das Leben ihres ungeborenen Kindes. - Nach einem Pärchen-Urlaub auf dem Land geht es einer Frau sehr schlecht. Hinter ihren Symptomen scheint dann doch mehr als ein grippaler Infekt zu stecken. Ihr Ehemann ist noch besorgter, als er von einem Fund in ihrem Gepäck erfährt.

