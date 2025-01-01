Klinik am Südring
Folge 116: Wach auf und lebe
44 Min.Ab 12
Ein Vater erleidet beinahe einen Schlaganfall - ausgelöst durch seine Tochter. Auch in der Klinik lassen sich die Streithähne nicht beruhigen! - Ein Vereinsfest endet für zwei Fußballkameraden in einer wüsten Schlägerei. Was hat die ominöse Internetbekanntschaft des einen Sportlers damit zu tun? - Bei einer adretten Hochschwangeren kommt der Verdacht auf, dass sie nicht so vernünftig sein könnte, wie sie sich gibt. Hat sie etwa ihr Kind gefährdet? Für wen oder was?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1