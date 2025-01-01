Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Staffel 5Folge 116
44 Min.Ab 12

Ein Vater erleidet beinahe einen Schlaganfall - ausgelöst durch seine Tochter. Auch in der Klinik lassen sich die Streithähne nicht beruhigen! - Ein Vereinsfest endet für zwei Fußballkameraden in einer wüsten Schlägerei. Was hat die ominöse Internetbekanntschaft des einen Sportlers damit zu tun? - Bei einer adretten Hochschwangeren kommt der Verdacht auf, dass sie nicht so vernünftig sein könnte, wie sie sich gibt. Hat sie etwa ihr Kind gefährdet? Für wen oder was?

