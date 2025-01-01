Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Überfordert, überrumpelt, überlegen

SAT.1Staffel 5Folge 124
Überfordert, überrumpelt, überlegen

Klinik am Südring

Folge 124: Überfordert, überrumpelt, überlegen

45 Min.Ab 12

Ein alleinerziehender Vater ist überfordert, als seine Tochter ihre erste Periode bekommt. Aber handelt es sich wirklich um eine normale Regelblutung? - Ein kleiner Junge sorgt für Unruhe, als er seinen neugeborenen Bruder in der Praxis zurückgeben will! Dabei geht es nicht allein um Geschwisterrivalität. - Eine Studentin sucht den Urologen auf, da sie immer wieder Tröpfchen in der Unterhose hat. Dann verschwindet die Patientin einfach ...

