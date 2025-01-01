Klinik am Südring
Folge 131: Wer ist Lissy?
45 Min.Ab 12
Eine verwirrte Patientin wird wegen einer Schnittverletzung in die Notaufnahme gebracht, wo sie Fragen um ihre Person aufwirft. Wer ist die Frau ohne Erinnerungen? - Ein Mann kommt mit Herz-Beschwerden in die Klinik. Wie viel Zeit bleibt ihm noch, um Frieden mit seiner Tochter zu schließen? - Die beste Freundin einer Schwangeren befürchtet bei der werdenden Mutter eine Frühgeburt. Doch es gibt ein Geheimnis um den wahren Geburtstermin.
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
