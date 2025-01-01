Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Wer ist Lissy?

SAT.1Staffel 5Folge 131
Wer ist Lissy?

Wer ist Lissy?Jetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 131: Wer ist Lissy?

45 Min.Ab 12

Eine verwirrte Patientin wird wegen einer Schnittverletzung in die Notaufnahme gebracht, wo sie Fragen um ihre Person aufwirft. Wer ist die Frau ohne Erinnerungen? - Ein Mann kommt mit Herz-Beschwerden in die Klinik. Wie viel Zeit bleibt ihm noch, um Frieden mit seiner Tochter zu schließen? - Die beste Freundin einer Schwangeren befürchtet bei der werdenden Mutter eine Frühgeburt. Doch es gibt ein Geheimnis um den wahren Geburtstermin.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen