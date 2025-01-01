Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 136
44 Min.Ab 12

Ein Brand im Nebenhaus bringt eine Frau in Lebensgefahr! Doch was hatte sie beim verhassten Nachbarn zu suchen? Ihr Mann hegt einen schlimmen Verdacht ... - Ein junger Schüler wird mit Knieschmerzen vorstellig. Seine Mutter vermutet, dass er die Schule schwänzt, doch das ist schon bald ihr kleinstes Problem! - Die Beziehung einer Patientin zu ihrer Mutter ist so schlecht, dass diese sie nicht einmal nach einer Not-OP besucht! Was ist bloß vorgefallen?

SAT.1
