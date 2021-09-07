Die Tücken des SommersJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 137: Die Tücken des Sommers
45 Min.Folge vom 07.09.2021Ab 12
Ein Industrie-Mechaniker wird nachmittags völlig verwirrt in seinem Garten gefunden. Was ist ihm zugestoßen? Warum war der Berufstätige überhaupt zu Hause? Ein Unbekannter sorgt für Aufruhr, als er sich als Sohn einer Patientin ausgibt, denn sie hat nur eine Tochter. Was steckt dahinter? Eine Plan-OP muss doch kurzfristiger stattfinden, weil die Patientin in einen Unfall verwickelt wurde. Doch was genau passiert ist, scheint das Mädchen zu verheimlichen ...
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1