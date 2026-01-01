Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 5Folge 156
45 Min.Ab 12

Nachdem eine Teenagerin einen Mann vor ihrem Fenster verjagt hat, trifft sie in der Klinik erneut auf ihn, was ihre Mutter in vielerlei Hinsicht beunruhigt. - Eine Mutter befürchtet, dass sich ihre Geschichte bei ihrer Tochter wiederholt und macht sich große Sorgen um den Familienfrieden. - Kurz vor ihrer Hüft-OP blockt eine Patientin ab und will plötzlich kein künstliches Hüftgelenk, obwohl dieses ihr Leben schmerzfreier und leichter machen würde.

