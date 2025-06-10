Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 35
Folge 35: Gift und Vorurteil

45 Min.Ab 12

Eine Frau kommt mit starken Muskelschmerzen in die Notaufnahme. Sie beschuldigt den Nachbarssohn, sie vergiftet zu haben. - Bei einer Schulaufführung verletzt eine Lehrerin ihren Kollegen ernsthaft am Knie. Der hat überraschende Gründe zu vermuten, dass das kein Unfall war. - Zwei Wochen vor dem Geburtstermin hat eine Frau Wehen, die sich zu ihrer Enttäuschung als falsch erweisen. Hinter ihrer Ungeduld verbirgt sich allerdings nicht nur Vorfreude.

