Klinik am Südring

Standhaft bleiben

SAT.1Staffel 5Folge 42
Folge 42: Standhaft bleiben

45 Min.Ab 12

Ein Fitness-Fan verletzt sich schwer in einer Trampolinhalle. Seine Freundin befürchtet, dass sein neuerdings ungewöhnlich aggressives Verhalten vom Doping kommen könnte. - Ein Nachbarschaftsstreit eskaliert als eine Frau bei der Gartenarbeit von einer offenbar angesägten Leiter stürzt. Steckt wirklich der verfeindete Nachbar dahinter? - Eine Mutter plagen Bauchschmerzen. In der Klinik zieht sie sich zusätzlich einen Achillessehnenriss zu. Ihre Tochter hat eine Vermutung ...

