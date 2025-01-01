Klinik am Südring
Folge 64: Acht Tage die Woche
45 Min.Ab 12
Eine Friseurin soll wegen ihrer Hämorrhoiden operiert werden. Doch dann erreicht das Klinik-Team ein ungewöhnlicher Hilferuf in ihrem Namen. - Ein Schüler schwänzt die Schule, um Zeit mit seinem Vater verbringen zu können. Aber sind die Schmerzen, die er als Vorwand nutzt, vielleicht dennoch real? - Ein junger Mann behauptet, sich die Hand in der Tür eingeklemmt zu haben, doch die Ärzte vermuten zurecht, dass sich der Unfall ganz anders zugetragen hat.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
