Klinik am Südring
Folge 69: Tyrann
44 Min.Ab 12
Nach einem Zwischenfall in einer Wellness-Oase leidet eine Frau unter Herzrasen. Woher kommen ihre Beschwerden und warum verhält sie sich so aggressiv? Eine "Superheldin" bricht beim Besuch ihrer Mama in der Klinik zusammen. Wie kann es für sie weitergehen? Ein Patient mit Rückenschmerzen zankt sich schon seit 15 Jahren mit der Schwester seines besten Freundes. Was ist bloß der Auslöser ihrer Fehde?
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
