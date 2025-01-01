Klinik am Südring
Folge 70: Ein folgenreiches Date
44 Min.Ab 12
Eine Frau stürzt während eines Dates. Doch ihre Verletzungen passen nicht zu ihrer Version des Unfallhergangs. Was ist bei dem Date passiert? - Ein Mann hat während seiner Tanzstunde hohes Fieber. Seine Frau bringt den Arzt auf einen exotischen Verdacht. - Eine Schülerin hat nach einem Skateboard-Unfall Hörprobleme. Die wahre Ursache für ihre Hörminderung wird ihre Eltern wachrütteln.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
