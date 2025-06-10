Klinik am Südring
Folge 86: Quatsch keinen Müll
44 Min.Ab 12
Ein Müllwagenfahrer hat seinen reichen Nachbarn auf der Straße angefahren - wirklich aus Eifersucht, weil dieser regelmäßig mit seiner Frau flirtet? Eine erfolgreiche Unternehmerin leidet beim Besuch ihrer kleinen Schwester plötzlich unter Herzbeschwerden. Verheimlicht sie eine schwere Erkrankung? Eine Patientin mit Unterleibsschmerzen wird in Begleitung des Ex-Manns ihrer besten Freundin auf Station erwischt. Läuft zwischen den beiden etwas?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
