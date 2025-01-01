Das Leid der postpartalen PaulaJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 99: Das Leid der postpartalen Paula
44 Min.Ab 12
Eine frisch gewordene Mutter erträgt schwere Unterleibsschmerzen um vermeintlich ihr Kind zu schützen! Woher rührt die falschverstandene Fürsorge? - Obwohl sich eine Büroangestellte wegen Knieschmerzen krankgemeldet hat, wird sie ständig vom Chef kontaktiert! Haben sie etwa ein Verhältnis? - Ein Sozialarbeiter wird nach einer Schlägerei in die Notaufnahme gebracht! Seit kurzem löst er all seine Probleme mit Gewalt - woher der Sinneswandel?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1