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Kommissar Rex Staffel 6

Kult-Serie "Kommissar Rex" (10/15): Ein todsicherer Tipp

ORF2Staffel 6Folge 10vom 30.07.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (10/15): Ein todsicherer Tipp

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Kommissar Rex Staffel 6

Folge 10: Kult-Serie "Kommissar Rex" (10/15): Ein todsicherer Tipp

47 Min.Folge vom 30.07.2026

Eine Studentin, die heimlich in einem Nobelbordell arbeitet, erfährt durch eine Indiskretion von einem lukrativen Insidergeschäft an der Börse. Als sie die günstigen Aktien kauft, gerät sie ins Visier skrupelloser Hintermänner, die ihre Ermordung anordnen. Auch die Bordellbetreiberin kennt inzwischen das Geheimnis. Während die Täter fliehen wollen, versteckt sich Rex in einem Sportflugzeug – und steuert plötzlich allein auf das Ende der Rollbahn zu. Besetzung: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Max Volkert Martens (Gottfried Neumann) Thomas Clemens (Sven Weber) Monika Finotti (Eva Kowalski) Gertrud Roll (Erika Zauner) André Pohl (Egon Kainz) Christoph von Friedl (Hubert Fischer) u.a. Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

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