Kult-Serie "Kommissar Rex" (13/15): Das Mädchen und der MörderJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex Staffel 6
Folge 13: Kult-Serie "Kommissar Rex" (13/15): Das Mädchen und der Mörder
An einem heißen Sommertag, den sie im Augebiet an der Donau verbringen, werden zwei Mädchen und ein Junge in ein entsetzliches Geschehen verwickelt. Ein kürzlich aus der psychiatrischen Klinik Entlassener, der im Streit seine Eltern ermordet hat, versucht die Leichen zu beseitigen. Dabei wird er von einem der Mädchen überrascht. Deswegen nimmt er sie als Geisel in sein einsam gelegenes Haus mit. Während Kommissar Brandtner und sein Team das verschwundene Mädchen suchen, versuchen die beiden anderen Kinder herauszufinden, was geschehen ist. Besetzung: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Nicholas Ofczarek (Fred Kolar) Klaus Ofczarek (Hubert Kolar) Brigitte Swoboda (Agnes Kolar) Lisa Tatzber (Jennifer Götz) Nina Tatzber (Jasmin Götz) Leonard Höller (Oliver Taschner) Elisabeth Osterberger (Birgit Taschner) Heinz Petters (Hunke) Felix Dvorak (Müller) Regie: Pete Ariel Drehbuch: Peter Zingler (Mitarbeit: Peter Hajek und Peter Moser) Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
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