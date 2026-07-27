Kult-Serie "Kommissar Rex" (6/15): Die BabydealerJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex Staffel 6
Folge 6: Kult-Serie "Kommissar Rex" (6/15): Die Babydealer
Ein totes Baby in einer Kirche führt Dr. Graf, Brandtner und sein Team auf die Spur eines internationalen Verbrecherrings. Dieser stiehlt in Italien Babys und verkauft sie in Österreich um hohe Summen. Währenddessen sucht eine junge Italienerin ihr geraubtes Kind und gerät dabei selbst in Gefahr. Besetzung: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Dario Bertini (Gianni Costarella) Anna Thalbach (Sandra Fossati) Hilde Berger (Nicole Berger) Albert Rueprecht (Dr. Florian Ambach) Julian Weigend (Kurt) Regie: Michi Riebl Buch: Ralph Werner Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
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