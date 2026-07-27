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Kommissar Rex Staffel 6

Kult-Serie "Kommissar Rex" (6/15): Die Babydealer

ORF2Staffel 6Folge 6vom 27.07.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (6/15): Die Babydealer

Kult-Serie "Kommissar Rex" (6/15): Die BabydealerJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex Staffel 6

Folge 6: Kult-Serie "Kommissar Rex" (6/15): Die Babydealer

46 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12

Ein totes Baby in einer Kirche führt Dr. Graf, Brandtner und sein Team auf die Spur eines internationalen Verbrecherrings. Dieser stiehlt in Italien Babys und verkauft sie in Österreich um hohe Summen. Währenddessen sucht eine junge Italienerin ihr geraubtes Kind und gerät dabei selbst in Gefahr. Besetzung: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Dario Bertini (Gianni Costarella) Anna Thalbach (Sandra Fossati) Hilde Berger (Nicole Berger) Albert Rueprecht (Dr. Florian Ambach) Julian Weigend (Kurt) Regie: Michi Riebl Buch: Ralph Werner Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

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