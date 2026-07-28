Kult-Serie "Kommissar Rex" (8/15): Der schöne TodJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex Staffel 6
Folge 8: Kult-Serie "Kommissar Rex" (8/15): Der schöne Tod
Der Werbefotograf Felix Rieder lockt junge Frauen in sein Studio, tötet sie und stellt verfremdete Fotos der Opfer öffentlich aus. Durch mehrere Vermisstenanzeigen geraten Brandtner und sein Team auf seine Spur, können ihm die Taten jedoch zunächst nicht nachweisen. Erst als Rex heimlich einen Schlüssel aus dem Studio stiehlt, kommt der Fall ins Rollen. Die entscheidende Konfrontation zwischen Rieder, Brandtner und Rex findet schließlich auf einem Zehnmeter-Sprungturm statt. Besetzung: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Max Meyer (Felix Rieder) Julia Cencig (Iris Manker) Lotte Ledl (Elisabeth Manker) Sandra Cervik (Nina Kolb) Christoph Fälbl (Ober Franz) Hilde Sochor (Frau Fuchs) Regie: Michi Riebl Drehbuch: Peter Hajek, Peter Moser Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
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