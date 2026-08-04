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Kommissar Rex Staffel 6

Kult-Serie "Kommissar Rex" (14/15): Der Tod kam zweimal

ORF2Staffel 6Folge 14vom 04.08.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (14/15): Der Tod kam zweimal

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Kommissar Rex Staffel 6

Folge 14: Kult-Serie "Kommissar Rex" (14/15): Der Tod kam zweimal

46 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12

Im Penthouse des berühmten Topmodels Marc Reinhard treffen am Abend vor seinem Tod drei Personen ein: seine Freundin Katharina, Manager Pit Gallauer und Selma, die Mutter einer Modeschöpferin. Tags darauf wird Marc ermordet in einer Mülltonne gefunden. Alle bestreiten jede Beteiligung, doch Brandtner und Rex entdecken bei jedem ein mögliches Motiv – von Eifersucht bis zu gemeinsamen Drogenproblemen. Eine wichtige Entdeckung von Dr. Graf bringt die Ermittlungen schließlich auf eine neue Spur. Besetzung: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Matthias Johannik (Marc Rainhard) Gerd Silberbauer (Pit Gallauer) Andrea Sawatzki (Selma Melle-Schneiders) Denise Zich (Katharina Schneiders) Reinhard Nowak (Herr Vuitkovic) u.a. Drehbuch: Angelika Hager Regie: Bodo Fürneisen

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