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Kommissar Rex Staffel 6

Kult-Serie "Kommissar Rex" (12/15): Besessen

ORF2Staffel 6Folge 12vom 02.08.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (12/15): Besessen

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Kommissar Rex Staffel 6

Folge 12: Kult-Serie "Kommissar Rex" (12/15): Besessen

48 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12

Die unter einem Pseudonym schreibende Autorin eines Erotikbestsellers wird von einem fanatischen Verehrer verfolgt. Er ist von der Vorstellung besessen, all das was in dem Buch steht, mit der Verfasserin zu erleben. Auf der Suche des Fans nach der Autorin kommt es zu einer Reihe von folgeschweren Ereignissen. Kommissar Brandtner wird mit einem ungewöhnlichen Mordfall konfrontiert und versucht, die Autorin vor ihrem Verfolger schützen. Rex gerät in eine raffinierte und lebensgefährliche Falle. Besetzung: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Dirk Martens (Xaver Stoll) Ina Rudolph (Tina Hecht) Simon Hatzl (Paul Kufner) Regie: Pete Ariel Drehbuch: Peter Hajek, Peter Moser Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

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