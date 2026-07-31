Kult-Serie "Kommissar Rex" (11/15): Tödlicher TestJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex Staffel 6
Folge 11: Kult-Serie "Kommissar Rex" (11/15): Tödlicher Test
Zwei Opfer werden binnen eines Tages erschlagen - eine Managerin in einem Bürohaus sowie ein Angestellter eines Kinocenters. Brandtner und sein Team haben viel Arbeit vor sich und Rex liefert die richtige Fährte. Die Zeichen deuten daraufhin, dass die Ermittler es mit zwei Mördern zu tun haben, die auf die selbe Art töten. Besetzung: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Manuel Witting (Georg) Valerie Niehaus (Sabine) Nikolai Ritzkowsky (Moritz) Manuel Harder (Rainer) Regie: Helmut Christian Görlitz Drehbuch: Bernhard Schärfl Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
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