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Kommissar Rex Staffel 6

Kult-Serie "Kommissar Rex" (9/15): Der Bluff

ORF2Staffel 6Folge 9vom 29.07.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (9/15): Der Bluff

Kult-Serie "Kommissar Rex" (9/15): Der BluffJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex Staffel 6

Folge 9: Kult-Serie "Kommissar Rex" (9/15): Der Bluff

46 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12

Nach einem Banküberfall mit mehreren Toten ermitteln Brandtner und Rex im Umfeld eines Bankiers und stoßen auf eine heimtückische Stromfalle. Ein Überwachungsvideo bringt schließlich die entscheidende Wendung und führt zu einer dramatischen Geiselnahme in einem Wiener Touristenbus. Besetzung: Gedeon Burkhard (Alexander Brandnter) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Max Herbrechter (Paul Stollberg) Maria Köstlinger (Tina Baumann) Nicki von Tempelhoff (Hans Czermak) Martin Zauner (Thomas Jäger) Thomas Strasser (Tom Weninger) Regie: Pete Ariel Drehbuch: Rainer Hackstock Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

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