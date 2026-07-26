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Kommissar Rex Staffel 6

Kult-Serie "Kommissar Rex" (6/15): In letzter Sekunde

ORF2Staffel 6Folge 6vom 26.07.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (6/15): In letzter Sekunde

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Kommissar Rex Staffel 6

Folge 6: Kult-Serie "Kommissar Rex" (6/15): In letzter Sekunde

46 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 12

In einem Wiener Spital stirbt ein Sachbuchautor, der sich mit dem internationalen Waffenhandel beschäftigt. Bald stellt sich heraus, dass er ermordet wurde und auch der Mörder stirbt kurz darauf eines nicht ganz natürlichen Todes. Allerdings hat er bei einer Bekannten Unterlagen deponiert, die auf seinen Mörder verweisen und zur Aufklärung des Falles beitragen können. Fortan wird die Bekannte verfolgt. Brandtner und Rex versuchen, sie zu schützen, wobei Brandtner angeschossen wird. Besetzung: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Elke Winkens (Ines Schneider) Bernd Birkhahn (Hans Bergmann) Merab Ninidze (Fritz Posch) Andrea Händler (Claudia Redl) Willi Resetarits (Albert Groll) Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

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