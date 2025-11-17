Zum Inhalt springenBarrierefrei
kulturMontag

ORF2Staffel 1Folge 104vom 17.11.2025
117 Min.Folge vom 17.11.2025

Krimi um Klimt: Ungarns Anspruch auf den ghanaischen Prinzen | Kulturmanager Weinhäupl: "Klimt war nicht weltweit bekannt" | Der ewige Goldjunge: Neuer Weltrekord für Klimtbilder bei Sotheby's? | Kulturmanager Weinhäupl: "Man muss das ordentlich aufarbeiten" | Immer wieder Wien: John Irvings neuer Bestseller | Der Staatsfeind der Türkei Can Dündar und sein neues Buch | Nikolaus Geyrhalters neuer Film "Melt“ | Álfheiður Erla Guðmundsdóttir als Alice im Wunderland | Außergewöhnliche Kulturorte rund um den Schneeberg | Frame für Frame - Animationskurzfilme aus Österreich

