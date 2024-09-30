Lindenstraße
Folge 40: Größenwahn?
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Ganz bitterer Tag für Helga und Erich. Es sind nur noch einige Formalitäten zu erledigen, dann ist das Reisebüro „Ehrlich Reisen“ Geschichte. Ist das die Chance für Alex? Sarah macht sich große Sorgen um ihre Mutter Anna. Sarah befürchtet, dass Steffi und ihr Laden „Kakao“ in illegale Machenschaften verstrickt sind. Da Anna in dem Pralinengeschäft arbeitet, kann sie das ihre Bewährung kosten.
Lindenstraße
Genre:Drama, Soap
