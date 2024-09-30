Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

ARD PlusStaffel 25Folge 5vom 30.09.2024
Folge 5: Direkte Fragen

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Endlich hat der kleine Paul einmal wieder Grund zur Freude. Murat erzählt ihm, dass er bald ein Geschwisterchen bekommt. Lisa dämpft Pauls Freude mit dem Hinweis, dass es längst noch nicht soweit sei. Und Lisa weiß, wovon sie spricht. Weil sie derzeit kein zweites Kind haben möchte, nimmt sie weiterhin heimlich die Pille.

