Lindenstraße
Folge 4: Geh!
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Lisa hat Sorgen: Sie und Murat wurden von Pauls Klassenlehrerin in die Schule zur Sprechstunde eingeladen. Die Pädagogin ist der Meinung, dass Paul einen Förderunterricht besuchen sollte. Es bestehe die Möglichkeit, dass sich bei dem Kleinen eine Lese- und Rechtschreibschwäche entwickelt.
