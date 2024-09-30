Lindenstraße
Folge 17: Bittere Pille
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Erich findet bei Internetrecherchen heraus, dass die verstorbene Ehefrau von Professor Melchior seiner Helga zum Verwechseln ähnlich sieht. Nun erwacht in ihm ein schlimmer Verdacht: Hat der Mediziner seinen Gesundheitszustand manipuliert, um sich hinter seinem Rücken an Helga heranzumachen?
Lindenstraße
Genre:Drama, Soap
12
