ARD PlusStaffel 25Folge 9vom 30.09.2024
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Vasily wandelt auf Freiersfüßen: Der stolze Grieche erwägt ernsthaft, um die Hand seiner holden Sandra anzuhalten. Allerdings ist er sich seiner Sache nicht wirklich sicher. Also versucht Vasily zunächst einmal das „Interesse&quot; Sandras an einer Hochzeit auszuloten. Dabei stellt er sich allerdings sehr ungeschickt an.

