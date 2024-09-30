Lindenstraße
Folge 9: Es stinkt!
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Vasily wandelt auf Freiersfüßen: Der stolze Grieche erwägt ernsthaft, um die Hand seiner holden Sandra anzuhalten. Allerdings ist er sich seiner Sache nicht wirklich sicher. Also versucht Vasily zunächst einmal das „Interesse" Sandras an einer Hochzeit auszuloten. Dabei stellt er sich allerdings sehr ungeschickt an.
