Lindenstraße - Staffel 25, Folge 7 vom 30.09.2024
Herzrasen - 30 Min. Folge vom 30.09.2024, Ab 12

Gabi hat eine schlimme Nacht hinter sich. Sie konnte nicht schlafen und leidet neuerdings an Hitzewallungen und Herzrasen. Während Gabi sich ernsthaft Gedanken um ihre Gesundheit macht, sorgt sich Andy um seinen jüngsten Sohn: Er wird heute nach Karlsruhe fahren, um Timo im Gefängnis zu besuchen. Bevor Andy sich auf den Weg macht, ruft Frau Roth vom Verfassungsschutz an.

