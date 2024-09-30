Lindenstraße
Folge 3: Der Anfang vom Ende
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Käthe wird sehr früh am Morgen wach und vermisst seinen „Schnucki“ im Bett. Carsten konnte nicht mehr schlafen und sitzt in der kalten Küche. Käthe merkt sofort, dass etwas nicht stimmt. Und er hat Recht. Seit einiger Zeit träumt Carsten nachts von der Arztpraxis - der Gedanke, wieder funktionieren zu müssen, macht ihn fix und fertig.
Genre:Drama, Soap
