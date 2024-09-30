Lindenstraße
Folge 11: Abstoßend
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Erich ist nach seiner Herzoperation endlich wieder zu Hause bei Helga. Eine bange Frage beschäftigt allerdings beide: Wird Erichs Körper das neue Herz weiterhin akzeptieren oder wird das Organ abgestoßen? Dann erhält Erich beunruhigende Nachrichten…
Weitere Folgen in Staffel 25
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste