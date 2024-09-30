Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

Verspielt

Staffel 25Folge 12vom 30.09.2024
Folge 12: Verspielt

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Nico scheint mit seiner Vaterschaft in so jungen Jahren überfordert zu sein. Statt nachts zu schlafen, spielt er am Computer. Die Folge: Seine Schulnoten werden zusehends schlechter. Iffi sieht mit Sorge, wie sich ihr Sohn verändert.

