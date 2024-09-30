Lindenstraße
Folge 18: Nur Sex
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Josi lässt nicht locker. Sie umgarnt Alex weiterhin nach allen Regeln der Kunst. Und obwohl Alex die Liaison mit Josi für beendet erklärt hat, wird er wieder schwach. Das hat fatale Folgen. Adi braucht neue Medikamente gegen seine Zuckerkrankheit. Eigentlich ist der Weg zum Arzt nicht weit und der neue Doktor in der Lindenstraße sein Sohn Ernesto.
