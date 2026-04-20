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Pressekonferenz: “Update Gesundheitsplan 2040+: Zukunftsfitte Gesundheitsregion Weinviertel"

ORF2Staffel 1Folge 134vom 20.04.2026
Pressekonferenz: “Update Gesundheitsplan 2040+: Zukunftsfitte Gesundheitsregion Weinviertel"

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Folge 134: Pressekonferenz: “Update Gesundheitsplan 2040+: Zukunftsfitte Gesundheitsregion Weinviertel"

49 Min.Folge vom 20.04.2026

Die Suche nach einem Standort für das neue Landesklinikum Weinviertel Süd-West hat ein Ende gefunden. Montagnachmittag wurde bei einer Pressekonferenz im Landhaus in St. Pölten verkündet, dass das neue Spital in Stockerau errichtet wird. Präsentiert wurde der Standort u. a. von den für Gesundheit zuständigen Landesräten Anton Kasser (ÖVP) und Martin Antauer (FPÖ) sowie von Pflegelandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Sendungshinweis: Niederösterreich heute, 20. April 2026, 19:00 Uhr in ORF 2 Niederösterreich Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

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