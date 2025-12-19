Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Katastrophe

24 Min.Ab 12

Shiroe ist passionierter Spieler des MMORPG "Elder Tales". Bei einer Aktualisierung des Online-Rollenspiels kommt es eines Tages zu einem Fehler, der alle aktiven Player in der virtuellen Welt einsperrt. Gemeinsam mit seinen Freunden muss Shiroe sich nun in seinem neuen Leben zurechtfinden.

