Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Log Horizon

Die Flucht

Crunchy RollStaffel 1Folge 4
Die Flucht

Die FluchtJetzt kostenlos streamen

Log Horizon

Folge 4: Die Flucht

24 Min.Ab 12

Shiroe und die anderen kommen in Susukino an. Dort treffen sie auf Shiroes alten Freund Nyanta, der die junge Serara beschützt, die von Brigandia gesucht wird. Als die Gruppe die Stadt gemeinsam wieder verlassen will, stellt sich ihnen Demikas in den Weg ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Log Horizon
Crunchy Roll
Log Horizon

Log Horizon

Alle 2 Staffeln und Folgen