Log Horizon
Folge 4: Die Flucht
24 Min.Ab 12
Shiroe und die anderen kommen in Susukino an. Dort treffen sie auf Shiroes alten Freund Nyanta, der die junge Serara beschützt, die von Brigandia gesucht wird. Als die Gruppe die Stadt gemeinsam wieder verlassen will, stellt sich ihnen Demikas in den Weg ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Log Horizon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Action
Produktion:JP, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN